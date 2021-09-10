"Газпром" объявил о завершении строительства "Северного потока-2"

Строительство газопровода "Северный поток-2" полностью завершено.

Об этом говорится в сообщении "Газпрома", передает Интерфакс-Украина.

"На утреннем оперативном совещании в ПАО "Газпром" председатель правления Алексей Миллер сообщил, что сегодня (10 сентября) утром строительство газопровода "Северный поток-2" полностью завершено", - сказано в сообщении.

6 сентября была сварена последняя труба второй нитки магистрали. После этого предстояло провести стыковку секции газопровода, идущей от берега Германии, с секцией, тянущейся из вод Дании, методом надводного захлеста.

Укладка первой нитки завершилась в начале июня.

Морской газопровод "Северный поток-2" мощностью 55 млрд кубометров газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии. Общая протяженность магистрали по двум ниткам - 2 460 км. "Газпром" достраивает "Северный поток-2" собственными силами, так как из-за наложенных США санкций его швейцарский подрядчик остановил работу по укладке трубы.

2 сентября председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что первые поставки по "Северному потоку 2" могут быть осуществлены уже в отопительном сезоне текущего года. При этом глава "Газпрома" уточнил, что это не приведет к увеличению общего объема поставок российского газа в Европу.

При этом в преддверии завершения строительства "Северного потока-2" российский "Газпром" сокращает поставки газа в Европу, что привело к рекордному росту цен на этот вид топлива. Так, цена ближайшего (октябрьского) фьючерса на спотовый индекс TTF на бирже ICE Futures на газ 6 сентября достигла 53,68 евро за кВт-ч, или $659 за тысячу кубометров.

Напомним, ранее США и Германия договорились об условиях завершения строительства российского газопровода "Северный поток-2". В обмен на отказ США от введения санкций против этого проекта Германия предложила ряд обещаний, призванных уменьшить его риски для Украины.

Среди прочего, ФРГ обещает способствовать продлению договора на транзит российского газа через Украину еще на 10 лет. Однако в Кремле уже заявили, что это возможно только в случае неких уступок от Украины, а "Газпром" допускает такую возможность при условии увеличения закупок российского газа в ЕС.