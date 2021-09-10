Польша готова расширить сотрудничество по добыче газа на Западе Украины, – премьер
Об этом шла речь на совместной пресс-конференции премьеров стран, передает РБК-Украина.
"Мы также хотим, чтобы польская нефтегазовая компания PGNiG расширяла сотрудничество с украинскими партнерами по добыче газа на западе Украины, что позволит становиться независимыми от России", – заявил Моравецкий.
По словам Моравецкого, решение суда Европейского союза о запрете российской газодобывающей компании "Газпром" монополизировать эксплуатацию OPAL (газопровод, соединяющий "Северный поток-2" с сетью газопроводов Средней и Западной Европы) поможет Польше стать газовым хабом.
Как сообщалось, в августе польская PGNiG купила у группы "ЭРУ" 85% в дочерней компании "Карпатгазвидобування", которая владеет правом на добычу углеводородов на месторождении вблизи польской границы. Бурение первых скважин польская компания планирует на вторую половину 2022 года.