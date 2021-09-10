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На выплату субсидий не хватает 12 миллиардов, – Шмыгаль

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На выплату субсидий не хватает 12 миллиардов, – Шмыгаль
Правительство будет просить Верховную Раду выделить дополнительно 12 млрд грн на выплату субсидий на жилищно-коммунальные услуги.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде 10 сентября, передает Интерфакс-Украина. 

"В бюджете было запланировано 36 млрд грн. На сегодня более 35,2 млрд грн использовано на выплату субсидий. До конца года по расчетам Министерства социальной политики будет необходимо еще около 12 млрд грн. Мы, как и договаривались, будем обращаться к народным депутатам и просить поддержать изменения в бюджет", - сказал Шмыгаль.

Премьер отметил, что проект изменений будет подан в Раду на следующей неделе.

По словам Шмыгаля, на данный момент средств хватает, чтобы выплатить суммы субсидий до начала отопительного сезона.

Как сообщалось, министр финансов Сергей Марченко ранее признал, что заложенных в госбюджете средств

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в предстоящем отопительном сезоне.

Напомним, еще в феврале министр социальной политики Марина Лазебная заявляла, что ведомство просит Министерство финансов увеличить на 10 млрд финансирование программы предоставления субсидий.

С тех пор цены на газ достигли рекордных показателей. По данным местных властей, даже с учетом предложенной "Нафтогазом" финксированной цены на газ, которая значительно ниже рыночной, уже осенью тарифы на горячую воду и отопление вырастут на 30-40%.

Джерело:  Интерфакс-Украина
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Топ коментарі

  • Scorpman Y
    почнемо з тебе - відправимо тебе до будинку престарілих та розпрадомо твоє майно На выплату субсидий не хватает 12 миллиардов, – Шмыгаль - Цензор.НЕТ 53
    все одне з тебе ніякої користі, та й старий ти занадато, не кажучі про твою тупість)
  • Олександр Иванов
    Ці пенсіонери створили своїми руками все, що сьогодні є в Україні. Держава їх фактично обібрала та залишила з жалюгідною пенсією, яка не забезпечує їх нормальне життя. І подібні тобі довбні пропонують обібрати їх же раз? Все ж є дурніші за клоуна.
  • Scorpman Y
    более того, расскажи о "нарушениях" субсидий - например в ЕС та США..
    там тебя сразу в дурку определят на пожизненное))
    Ибо только такое как ты не понимает главного принципа Конституции - "забота о своих гражданах и достойном уровне их жизни" - в СВОИХ домах.

    Но вот с тем чтобы ты закончил свою жизнь в доме престарелых - подпишутся ВСЕ на Цензоре))
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