Принятие закона о биометане дало старт переориентации страны на экологическое топливо, – Белькова

Парламент 9 сетября принял крайне необходимый Украине закон, что позволит провести переориентацию страны на экологические виды топлива.

Об этом на своей странице в сети Facebook написала директор по взаимодействию с госорганами и международными организациями Оператора ГТС Украины Ольга Белькова.

"Когда дело государственной важности, то и 300 голосов "за" для украинского парламента – не предел. Биометан – это реальная перспектива, которая очень выгодна Украине! Оператор ГТС Украины более чем поддерживает! Готовы транспортировать как для украинских, так и европейских потребителей!", – пишет Белькова.

По ее словам, Верховная Рада дала мощный старт для переориентации страны на экологические виды топлива, поддержав законопроект "Об альтернативных видах топлива" по развитию производства биометана.

"Это крайне важное решение для экологии и всей энергетической отрасли нашей страны. Особенно на фоне таких внешних вызовов и задач, как "Северный поток-2" и декарбонизация. Это важное решение и для Оператора ГТС, как компании. Природный газ, как переходное топливо, будет востребован еще 20-30 лет, подтверждают и наши международные коллеги. Однако "зеленый переход" задает тон на рынке энергетики, а этот спрос на возобновляемые газы, в частности биометан", - подчеркнула Белькова.

Она отметила, что принятие закона о биометане – это инвестиция в развитие отрасли и один из важных шагов к энергонезависимости государства

Напомним, биометан – очищенный биогаз, практически не содержащий углерода (в зависимости от метода очистки). По данным Биоэнергетической ассоциации Украины, потенциал производства биометана в Украине достигает 7,8 млрд куб. м в год – это более 25% общего годового потребления газа в стране.

Ранее замглавы Госэнергоэффективности Юрий Шафаренко сообщил, что принятие законопроекта о развитии производства биометана позволит запустить рынок биометана; расширить возможности производителей биометана по продаже электрической и тепловой энергии непосредственно возле потребителя; увеличить энергетическую эффективность утилизации производимого биогаза; наладить экспорт биометана в ЕС; повысить экономическую привлекательность биогазовых проектов для потенциальных инвесторов; сократить импорт природного газа; уменьшить выбросы парниковых газов.