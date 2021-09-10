Запорожская АЭС подключила пятый энергоблок после завершения ремонта

Энергоблок №5 Запорожской АЭС подключен к энергосистеме после проведения планового среднего ремонта.

Об этом говорится в сообщении АЭС.

Радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне - 8-12 микрорентген в час, что соответствует естественному радиационному фону.

Таким образом, по состоянию утро пятницы в работе находится 12 из 15 энергоблоков четырех действующих АЭС Украины. На блоке №1 Южно-Украинской АЭС длятся 33 сутки капитального планового ремонта, на блоке №4 ЗАЭС – 20 сутки среднего планового ремонта, на блоке №2 ЗАЭС – 10 сутки среднего планового ремонта.

Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности. Ее шесть энергоблоков ВВЭР-1000 построены по проекту В-320. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой – в октябре 1995 года.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.