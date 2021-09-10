ГБР передало в суд дела о нарушениях на таможне на 90 миллионов

Государственное бюро расследований расследует 426 уголовных производств в сфере нарушений таможенного контроля.

Как сообщает пресс-служба ведомства, только в текущем году ГБР начало 176 уголовных производств в отношении таких преступлений, из них больше всего открыто во Львовской области - 25, Закарпатье - 21 и Харьковской области - 19.

В этом году в суд уже направлено 86 уголовных дел, сумма убытков по правонарушениями составляет более 90 млн грн.

"По результатам работы ГБР 92 лицам сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения в сфере таможенного контроля, в том числе 55 человек – работники Государственной таможенной службы, 23 человека – работники Государственной пограничной службы. Кроме того, в суд направлены обвинительные акты по 1 работнику прокуратуры, 22 таможенникам и 18 пограничникам", – отмечается в сообщении.

Резонансными делами в этой сфере ГБР считает: