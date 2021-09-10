Рада одобрила еще один законопроект о Нацбанке для получения транша от МВФ

Верховная Рада приняла за основу законопроект №5852 с изменениями в закон о публичных закупках относительно закупки юридических услуг Национальным банком Украины, который необходим для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом.

За законопроект в первом чтении проголосовало 280 народных депутатов при необходимых 226 голосах, передает Интерфакс-Украина.

Как указано в пояснительной записке, законопроект предоставляет НБУ право проводить закупку юруслуг для представительства своих интересов на международной арене, в частности, для защиты прав и интересов во время урегулирования споров, рассмотрения в иностранных юрисдикционных органах дел, участником которых является НБУ.

Как сообщалось, накануне Верховная Рада также приняла в первом чтении проект закона о внесении изменений в закон "О Национальном банке", которым, среди прочего, Нацбанку предоставляется право обеспечивать представительство своих интересов в органах власти иностранных государств, а также защищать права и интересы в заграничных юрисдикционных органах.

Напомним, 13 февраля миссия МВФ в Украине по вопросам первого пересмотра программы для Украины в формате stand-by завершилась безрезультатно. Ожидается, что миссия МВФ возобновит свою работу в Украине в сентябре.

МВФ 9 июня 2020 года утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на около $5 млрд с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.

После выделения первого транша было намечено четыре пересмотра программы: по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года - с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря этого года и 15 мая и 15 октября – следующего. Размеры второго и третьего транша – по $700 млн, третьего – $560 млн и заключительного четвертого – $980 млн. Предполагалось, что виртуальная миссия по первому пересмотру программы будет работать 13-23 июля, однако этот план был нарушен из-за коронавируса.