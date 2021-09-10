Украина не подпишет контракт с Alstom без локализации 35%, – Шмыгаль

Поставка локомотивов Alstom для АО "Укрзализниця" возможна только в случае соблюдения французской стороной ранее достигнутых договоренностей о локализации их производства в Украине на уровне 35%.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, выступая в Верховной Раде, передает БизнесЦензор

По его словам, подписанное украинско-французское межправительственное соглашение является рамочным и подписано без соблюдения ранее озвученных договоренностей по локализации производства локомотивов Alstom в Украине на уровне 35%.

"Конечно, никаких коммерческих договоров, подписанных на иных условиях профильным министром – не будет", – заявил глава правительства, отвечая на вопрос заместителя председателя комитета ВР по вопросам экономического развития Дмитрия Кисилевского.

Кисилевский в своем обращении к премьеру выразил обеспокоенность намерением французской стороны избежать выполнения ранее достигнутых договоренностей по локализации производства локомотивов Alstom в Украине на уровне 35%.

Напомним, 13 мая 2021 года Украина и Франция подписали межправительственное соглашение об официальной поддержке обновления парка грузовых электрических локомотивов АО "Укрзализниця". В рамках соглашения предусматривается поставка 130 грузовых электровозов концерна Alstom.

При этом, в ходе предварительных переговоров с представителями Alstom была достигнута договоренность, в соответствии с которой не менее 35% комплектующих для этих электровозов должны производиться на украинских предприятиях железнодорожного машиностроения.

Позднее Alstom заявил, что первые 10 электровозов будут полностью производиться во Франции и только начиная с 11-го электровоза в производственной цепочке будут задействованы украинские предприятия.

Кроме того, представители концерна выразили намерение достичь уровня локализации в 35% не за счет самого производства локомотивов, а за счет их последующего ремонтного обслуживания.

По мнению Кисилевского, таким образом Alstom пытается сжульничать в вопросе локализации локомотивов в Украине. Попытка одурачить своего покупателя – сомнительное начало сотрудничества, подчеркнул замглавы комитета ВР по вопросам экономического развития.