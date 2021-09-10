Шанхай инвестирует $17 миллионов в агропромышленный сектор Украины

Шанхай развивает ряд проектов агропромышленного сектора в Украине на общую сумму $17 млн, видит перспективы сотрудничества в энергетике, инфраструктуре, сельском хозяйстве.

Об этом сообщила заместительница директора Шанхайской городской торговой комиссии Чжу И в ходе Инвестиционного форума Киева-2021, передает Интерфакс-Украина.

"Сейчас у нас есть шесть проектов прямых инвестиций Шанхая в Украину на сумму $17 млн, касающиеся сельского, лесного хозяйства, животноводства и рыбного хозяйства. Общий объем контрактов, которые Шанхай заключает в Украине, достигает $897 млн, из которых $278 млн касаются сферы телекоммуникаций, разработки и газодобывающих, буровых проектов", – рассказала она.

По ее данным, товарооборот между Шанхаем и Украиной в 2020 году составил 4,6 млрд юаней.

"Думаю, сотрудничество между нашими странами может быть взаимовыгодным. Чем лучше мы будем развивать торговлю и обмен инвестициями, тем больше это создаст возможностей для инноваций и сотрудничества в сфере энергетики, сельского хозяйства, строительства инфраструктуры, производства промышленных товаров и в других секторах", – отметила Чжу И.