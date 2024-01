"Никопольский завод ферросплавов" Коломойского с начала года нарастил производство на 21%

Никопольский завод ферросплавов (НЗФ, Днепропетровская область) в январе-августе 2021 года увеличил выпуск продукции на 20,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 447,95 тыс. тонн.

Об этом сообщили в Украинской ассоциации производителей ферросплавов, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщается, при плане производства 66,03 тыс. тонн в августе было произведено 67,8 тыс. тонн товарных ферросплавов (рост 8,7%).

В сентябре план производства составляет 65 тыс. тонн.

При этом уточняется, что такие данные были обнародованы в ходе оперативного совещания с руководителями структурных подразделений генерального директора завода Владимир Куцина. Основными темами совещания были производственная ситуация на НЗФ, изменения в организационной структуре и кадровые ротации, кадровый баланс и планируемый рост зарплат на предприятии, особенности внедрения цифрового больничного листа, а также результаты и дальнейшие планы по вакцинации сотрудников завода.

Констатировалось, что в одном из цехов завода в работе находятся 13 плавильных агрегатов, в другом – две печи, задействован фактически весь печной арсенал за исключением трех плавильных агрегатов. Печь №3 находится на капремонте, срок завершения капремонта – четвертый квартал 2022 года. Не задействованы на данном этапе печи №5 и №18, но японская круглая печь №18 готова стать под напряжение. Такая необходимость может появиться в любой момент, но на предприятии не хватает кадров.

По словам гендиректора, кадровый ресурс в Никополе фактически иссяк, поэтому для привлечения и закрепления профессионалов нужно повышать зарплаты для самых востребованных на предприятии профессий. Этот вопрос планируется рассмотреть в ближайшее время.

На совещании Куцин представил нового руководителя службы охраны труда Андрея Заспенко и отметил, что охрана труда и техники безопасности была и будет вопросом №1 на НЗФ.

По вопросу борьбы с распространением коронавирусной инфекции Куцин подчеркнул, что основной нашей задачей на сегодняшний день остается масштабная вакцинация.

"В целом на предприятии уже привиты 50% сотрудников, есть отделы и службы, где привиты 100% сотрудников. И если брать статистику, то это достаточно неплохой показатель", – сообщил гендиректор НЗФ.

Как сообщалось, "Никопольский завод ферросплавов" по итогам работы в 2020 году получил чистую прибыль в размере 456,16 млн грн, тогда как 2019 год завершило с чистым убытком 584,37 млн грн.

НЗФ – крупнейшее в Украине предприятие по производству силико- и ферромарганца. Использует импортное и отечественное сырье для производства ферросплавов. Производственная мощность предприятия – около 900 тыс. тонн ферросплавов.

По данным НДУ на четвертый квартал 2020 года, в собственности Sofalon Investments Limitad находится 15,503% акций ЧАО, Rougella Properties Ltd. – 9,6904%, Dolemia Consulting Ltd. – 15,7056%, Sonerio Holdings Ltd. – 9,2158%, Manjalom Limited – 5,8824%, Treelon Investments Limited (все – Кипр) – 15,1013%.

Уставный капитал ЧАО "НЗФ" составляет 418,92 млн грн.

НЗФ контролирует группа EastOne, созданная осенью 2007 года в результате реструктуризации группы "Интерпайп", а также группа "Приват" (обе – Днепр).