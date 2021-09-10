Гостуризма запустит пилотный рейс "ракеты" по Днепру из Киева в Канев

Государственное агентство развития туризма в ближайшее время намерено провести пилотный запуск речного маршрута Киев-Канев по Днепру на "Ракетах" с участием фокус-группы.

Об этом сообщила глава агентства Марьяна Олеськив в ходе общения с журналистами 10 сентября, передает Интерфакс-Украина.

"По плану это будет 19 сентября. Опросим людей: сколько они готовы за это платить, насколько им это комфортно. В фокус-группы мы набрали очень разных людей: и молодежь, и тех, кто работает в больших компаниях. Это первый этап, чтобы сделать детальные расчеты и сделать государственную программу по возобновлениям речных перевозок", - сказала Олеськив.

Олеськив также отметила, что Канев - популярное туристическое место в стране.

"Ракета" - серия скоростных пассажирских речных судов на подводных крыльях, которые активно использовались в СССР. В Украине в 1970-х ходило более 150 "Ракет". Но после 1990-х этот вид транспорта стал экономически невыгодным. И большинство из 150 "Ракет" продали за границу. Часть судов до сих пор ходят в Греции, в Таиланде и Канаде.

По состоянию на 2018 год в Украине было всего четыре "Ракеты". Две из них изготовлены в 2002 году в Феодосии. Эти "Ракеты" используются на юге страны, в частности, в Николаеве.