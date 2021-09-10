Украина начала сбор поздних сельхозкультур
Об этом говорится в сообщении Министерства аграрной политики и продовольствия.
Лидером по намолоту зерна является Одесская, которая намолотила более 4,1 млн тонн зерна, а по урожайности Хмельницкая с показателем 60,3 ц/га.
Кроме того, завершена уборка рапса проведенного на площади 1 млн га при урожайности 27,9 ц/га, намолочено более 2,8 млн тонн семян.
Самая высокая урожайность семян по Хмельницкой (35 ц/га) и Черкасской (34,2 ц/га) областях.
Аграрии 15 областей проводят сбор гречки (по Украине 33%), которой намолочено 27,9 тыс. Тонн при урожайности 12,3 ц/га, а Донетчины ее сбора уже закончили.
Сельхозтоваропроизводители 11 областей проводят сбор проса (по Украине 51%), а Донецкой, Сумской, Тернопольской и Херсонской его уже закончили.
Аграрии Винницкой, Ривненской и Черкасской начали копать сахарную свеклу (3,3 тыс. га, по Украине 1%), выкопано 148 тыс. тонн сладких корней при урожайности 443 ц/га.
Сельхозтоваропроизводители 13 областей начали собирать подсолнечник - 344 тыс. га (по Украине 5%) при урожайности 20,8 ц/га.
Сельхозтоваропроизводители Запорожской, Киевской, Полтавской, Ривненской, Сумской и Харьковской областей начали сбор сои (по Украине 2%).