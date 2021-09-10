Россия и Беларусь согласовали совместный ответ на санкции Запада

Россия и Беларусь согласовали совместные действия в ответ на экономические санкции, введенные в отношении двух государств рядом западных стран и структур.

Соответствующая договоренность содержится в совместном заявлении глав правительств России и Беларуси о текущем развитии и дальнейших шагах по углублению интеграционных процессов в рамках Союзного государства, передает Интерфакс-Украина.

"Главы правительств отмечают, что позитивному развитию Союзного государства, укреплению национальных экономик, решению жизненно важных для граждан РФ и Беларуси социальных задач препятствуют деструктивные, противоречащие международному праву действия ряда западных государств и структур", - отмечается в заявлении.

В этой связи, говорится в документе, "согласованы совместные действия в условиях применения нелегитимных экономических санкций в отношении РФ и Республики Беларусь".

Российская и белорусская стороны также заявили о "твердом намерении не останавливаться на достигнутом, наращивать совместные усилия по углублению интеграционных процессов в рамках Союзного строительства". Будет продолжена реализация всех основополагающих положений договора о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 года, заверили премьеры двух стран.

Ранее сообщалось, что Россия и Беларусь до декабря 2023 года подпишут документ о едином рынке газа, а в 2022 году цена на российский газ для Беларуси сохранится на прежнем уровне.