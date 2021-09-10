Витренко надеется вывести "Нафтогаз" в прибыль на фоне рекордных цен на газ

НАК "Нафтогаз Украины" планирует завершить 2021 год с чистой прибылью.

Об этом сообщил глава правления компании Юрий Витренко в кулуарах форума YES Brainstorming 2021 в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

"Мы все делаем для того, чтобы показать, что по результатам этого года "Нафтогаз" уже не убыточная компания и финансово стабильно работает", – сказал Витренко.

Витренко напомнил, что устойчивость компании во многом зависит от платежеспособности и финансовой дисциплины ее контрагентов, которым она реализует природный газ: предприятия тепловой энергетики, промышленные и бытовые потребители.

Кроме того, на финансовую деятельность "Нафтогаза" также влияют и результаты "Оператора ГТС Украины", от которых зависят динамические платежи "Магистральные газопроводы Украины" за переданную в конце 2019 года инфраструктуру.

"Ситуация, когда критический элемент инфраструктуры – ОГТСУ – несет убытки, которые не восполняются, например, из-за несанкционированных отборов или неоплаты за услуги балансировки, не является нормальной", – отметил Витренко.

"У "Нафтогаза" огромные проблемы связаны с тем, что вся индустриальная цепочка была финансово нестабильной. Наша задача как раз сделать так, чтобы с одной стороны весь рынок мог финансово устойчиво развиваться, а с другой стороны и "Нафтогаз" был финансово-устойчивой компанией, которая может увеличивать добычу и обеспечивать реально, а не на уровне деклараций, энергетическую безопасность страны", – пояснил он.

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Как сообщалось, "Нафтогаз Украины" по итогам работы в 2020 году получил убыток в размере 19 млрд грн.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны (100% АО "Укргаздобыча" и 50%+1 акция ПАО "Укрнафта"). Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны, активно развивает направление поставок газа бытовым потребителям.