Аэропорт "Ужгород" принял первый рейс в рамках соглашения со Словакией

10 сентября был осуществлен первый рейс в Международный аэропорт "Ужгород" в соответствии с соглашением со Словакией.

Как сообщает Министерство инфраструктуры Украины, отныне управление воздушным движением, а также использование воздушного пространства на тактическом уровне будет происходить на определенной части воздушного пространства Словакии. При этом будут применяться процедуры неточного захода на посадку по приборам на аэродроме "Ужгород"..

В министерстве напомнили, что международный аэропорт "Ужгород" расположен в горной местности таким образом, что порог взлетно-посадочной полосы 10 расположен в нескольких сотнях метров от украинско-словацкой границы. Использование воздушного пространства соседней страны - необходимое условие для осуществления посадок по приборам на этом аэродроме.

Как сообщалось, 24 сентября 2020 года Украина и Словакия подписали двустороннее межправительственное соглашение о предоставлении авиационных эксплуатационных услуг украинским поставщиком этих услуг в определенной части воздушного пространства Словакии относительно аэропорта "Ужгород".

Соглашение было заключено на неопределенный срок и вступило в силу с 5 июня 2021 года после завершения договаривающимися сторонами необходимых внутригосударственных процедур.