Для восстановления речных маршрутов понадобится до трех лет, – Гостуризма

Для возобновления речных маршрутов в Украине, в частности, по Днепру, необходимо до трех лет.

Об этом заявила глава Государственного агентства развития туризма Марьяна Олеськив в ходе общения с журналистами, передает Интерфакс-Украина.

"Есть вещи, с которыми нужно системно работать и расставить стратегические цели. Такая стратегическая цель как возобновление речных маршрутов - это точно не год. Это два-три года. Потому что нужно флот обновить, разработать программы, найти инвесторов и так далее.", - сказала Олеськив.

Говоря о запуске речного маршрута по реке Припять, Олеськив отметила, что их "можно и нужно развивать", но на сегодня есть только одно судно, которое могло бы туда идти и оно не готово технически, чтобы его туда запустить.

"Это очень большой вопрос. Мы не восстановим очень быстро", - сказала глава Гостуризма.

Ранее сообщалось, что в сентябре в тестовом режиме по реке Днепр будут курсировать скоростные теплоходы "Ракета".