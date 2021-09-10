Нацбанк решил ликвидировать банк "Земельный капитал" экс-министра Тополова

Национальный банк Украины (НБУ) по предложению Фонда гарантирования вкладов физлиц принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка "Земельный капитал".

Соответствующее решение №469-рш от 9 сентября обнародовано на сайте регулятора.

Как сообщалось, 11 августа Нацбанк отнес АО "КБ "Земельный Капитал" к категории неплатежеспособных в связи с невыполнением в установленный срок своих обязательств перед вкладчиками и другими кредиторами из-за недостаточности средств.

Банк с 1 июля был отнесен к категории проблемных в связи с нарушением им нормативов ликвидности, однако его собственник не предоставил финансовой поддержки банку.

По оценке НБУ, депозиты 70% физлиц - вкладчиков банка не превышают гарантированную сумму и будут возмещены в полном объеме. В целом возможная сумма выплат гарантированной суммы вкладчикам по состоянию на 1 июля составляла 435,8 млн грн (92% от общей суммы вкладов физлиц).

Согласно данным НБУ на 1 января 2021 года, бывший министр угольной промышленности Виктор Тополов контролирует 94,43% акций банка, который он приобрел в 2016 году.