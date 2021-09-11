Нацбанк выпустит коллекционный набор монет к 25-летию денежной реформы

Национальный банк Украины 15 сентября 2021 года выпустит коллекционный набор "Монеты Украины 2021", посвященный 25-летию денежной реформы в Украине.

Как сообщает пресс-служба НБУ, в коллекционный набор входят разменные монеты Украины номиналом 10, 50 копеек, оборотные монеты номиналами 1, 2, 5, 10 гривен и памятная медаль, посвященная 25-летию денежной реформы в Украине. Тираж набора – 20 тыс. штук.

"25 лет назад, в сентябре 1996 года, в обращение вошла новая украинская валюта – гривня. Сегодня мы даже представить не можем нашу страну без собственной национальной валюты, ведь она стала одним из важных символов государственности и экономической независимости Украины", – отметил глава НБУ Кирилл Шевченко.

В коллекционный набора входят монеты номиналами 10, 50 копеек, изготовленные из низкоуглеродистой стали с латунным покрытием, монеты номиналами 1, 2 гривни – из низкоуглеродистой стали с никелевым покровом, монеты номиналами 5, 10 гривен – из сплава на основе цинка с никелевым покрытием, памятная медаль – из нейзильбера.

На аверсе памятной монеты на фоне стилизованной защитной сетки размещен малый Государственный герб Украины (по центру), надписи: Украина (вверху), 2021 (внизу) и логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины (справа от года чеканки).

На реверсе памятной медали изображена стилизованная гривна киевского типа, левая часть которой матовая, правая – зеркальная с надписью: "Денежной реформе в Украине/25 лет; слева от гривны - элементы, символизирующие трансформацию финансовой и денежной систем: микросхема (вверху), цифры двоичного кода (внизу); справа на зеркальном фоне - современные оборотные монеты.

Художник, автор памятной медали - Владислав Яровой; скульптор - Анатолий Демьяненко. Программное моделирование осуществили Виталий Андриянов и Юрий Лукьянов.

Стоимость коллекционного набора составит 416 грн. Реализовываться он будет после 15 сентября через интернет-магазин нумизматической продукции Национального банка Украины и банками-дистрибьюторами (АО "Ощадбанк", АО АБ "Укргазбанк", АО "АБ "Радабанк", АО "ТАСкомбанк").