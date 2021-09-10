Нацкомиссия оштрафовала "Полтаваоблэнерго" Коломойского и Григоришина
Как сообщает пресс-служба регулятора, по итогам плановой проверки "Полтаваоблэнерго" установлено, что предприятие допустило большое количество нарушений по предоставлению услуг по присоединению потребителей к электросетям.
Кроме того, АО "Полтаваоблэнерго" нарушило требования в отношении своевременного предоставления отчетности о выполнении решений НКРЭКУ, не соблюдало установленную структуру тарифа на выполнение инвестиционной программы, а также стандарты работы колл-центра и тому подобное.
"Во время проверки общества были обнаружены беспрецедентные нарушения, которых не было ни у каких других операторов систем распределения. Различным потребителям компания выставляла различные требования о присоединении, применяла дискриминационные действия – не подключала годами, нарушала порядок предоставления дополнительных соглашений, сознательно вводила потребителей в заблуждение при заключении дополнительных соглашений", – отметил чрен НКРЭКУ Ольга Бабий.
"Согласно процедуре мы направим все материалы по этой проверки в Антимонопольный комитет с просьбой начать расследование. Поскольку в действиях АО "Полтаваооблэнерго" мы видим недопустимое поведение монополиста по отношению к большому количеству потребителей", – добавила она.
Поэтому НКРЭКУ наложила штраф на "Полтаваоблэнерго" в размере 1,7 млн грн и обязала компанию исправить все выявленные в ходе проверки нарушения.
Контрольный пакет акций ПАО "Полтаваоблэнерго" принадлежит структурам олигархов Игоря Коломойского и Константина Григоришина.