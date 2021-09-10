ГБР обнаружило масштабную схему контрабанды российского топлива через порты

Государственное бюро расследований разоблачило масштабную контрабандную схему ввоза российского топлива в Украину через порты в Одесской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в схеме были задействованы чиновники Одесской таможни, Энергетической таможни и Южного регионального управления Государственной пограничной службы.

"По оперативным данным, организаторы использовали грузовые корабли под украинским флагом, которые осуществляли коммерческие рейсы в иностранные порты. Экипажи отключали системы автоматической идентификации судов на маршруте к Румынии, Турции и Болгарии. С отключенными "маячками" корабли направлялись в определенную акваторию, где принимали нефтепродукты с российских танкеров. Загруженные топливом корабли возвращались на утвержденный маршрут и снова появлялись на радарах. После прибытия в румынские, турецкие и болгарские порты судна возвращались в Украину", – сказано в сообщении.

По данным следствия, для растаможивания топлива организаторы подделывали документацию, в которой указывали другую страну происхождения продукции, поскольку при официальной закупки горючего у резидентов РФ к импортеру применяются дополнительные меры контроля. Кроме того, для минимизации налогов занижали объемы ввозимого топлива.

"Схема проводилась через Одесскую таможню. Только с начала 2021 года указанные судна легально ввезли в Украину 27 тыс. тонн нефтепродуктов, что составляет, по данным следствия, треть от реально импортированного топлива", – подчеркивают в ГБР.

Предварительно следователями было установлено, что схема осуществлялась при содействии должностных лиц Одесской и Энергетической таможен и Южного регионального управления Госпогранслужбы.

"В настоящее время выявлены нарушения в деятельности таможенных складов на терминалах, где хранились ввозимые нефтепродукты. Информационные письма о выявленных нарушениях направлены ​​в органы государственного надзора, назначены служебные проверки. Кроме того, с целью проверки фактов приобретения топлива компаниями-импортерами направлены запросы о предоставлении договорных и товарно-транспортных документов на приобретение нефтепродуктов", – отмечают в ГБР.

Сейчас следственно-оперативная группа ГБР проводит мониторинг объемов вывоза с территории терминалов нефтепродуктов автомобильным транспортом и устанавливает дальнейшую цепь реализации российского горючего.