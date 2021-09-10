Застройщик ввел в эксплуатацию построенную под видом особняка многоэтажку на Подоле

Верховный Суд оставил в силе решение Окружного админсуда Киева, который ранее отменил приказ Департамента по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля Киева, которым было отменено право на начало строительных работ и регистрация декларации о готовности к эксплуатации жилого дома по ул. Мирная, 2/1.

Об этом свидетельствует постановление Верховного Суда от 30 августа, пишут Наші гроші.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.

Как известно, 25 марта 2020 года Департамент земельных ресурсов составил акт обследования участка площадью 0,08 га по ул. Мирной, 2/1. Было установлено, что на нем без соответствующих разрешительных документов построен 11-этажный жилой дом, что противоречит его функциональному и целевому назначению, ведь это территория усадебной застройки (не выше 4-х этажей).

По результатам рассмотрения этого акта обследования Департамент по вопросам ГАСИ Киева 31 марта 2020 года своим приказом №71 отменил право на начало выполнения строительных работ по строительству жилого дома на ул. Мирной, 2/1 от 13 марта 2020 года (класс последствий – СС1; заказчик – ОК "ЖСК "Зеленый замок"), а также отменил регистрацию декларации о готовности этого объекта к эксплуатации от 19 марта 2020 года.

Заказчик строительства ЖСК "Зеленый замок" оспорил это решение Департамента в суде и уже 18 июня 2020 года Окружной админсуд Киева его полностью удовлетворил, отменив приказ ГАСМ и восстановив уведомления о начале выполнения стройработ и декларацию о готовности объекта к эксплуатации в госреестре. Впрочем, 8 октября того же года апелляционный суд это решение отменил и в удовлетворении исковых требований кооператива отказал.

Верховный Суд, рассмотрев материалы дела, пришел к выводу, что приказ ГАСИ №71 от 31 марта 2020 года нельзя считать правомерным, а поэтому удовлетворил иск кооператива "Зеленый замок". Основанием такого решения стало то, что Департамент архстройконтроля издал приказ, опираясь на информацию от другого органа власти (Департамента земельных ресурсов), что по своей сути не является формой государственного архитектурно-строительного надзора. То есть, приказ об отмене деклараций о начале строительства и готовности объекта Департамент архстройконтроля должен был принимать на основании только своей проверки.

Как отмечает издание, представители ГАСИ после этого решения вправе провести проверку с соблюдением всех процедур и отменить декларации по ул. Мирной, 2/1 снова.

Как сообщалось, в июне следователи Шевченковского управления столичной полиции закрыли уголовное производство по факту мошенничества, самоуправства и служебного подлога при застройке участка по ул. Мирная, 2/1 в Киеве.

Напомним, участок 0,08 га на ул. Мирной, 2/1 в частную собственность в 2004 году получила певица, экс-нардеп Оксана Билозир. В октябре 2016 года Билозир по договору суперфиция передала свой участок под застройку Ивану Владу из с. Белая Церковь Закарпатской области.

Читайте также: Застройщик не смог узаконить через суд строительство многоэтажки на Подоле под видом особняка

После этого ОК ЖСК "Зеленый замок", совладельцем и руководителем которого является Влад, стал заказчиком строительства 11-этажного жилого дома на указанном участке. Это противоречит Генплану, ведь участок является территорией усадебной застройки, где можно строить частные дома не выше четырех этажей.

Сейчас застройщик пытается ввести здание в эксплуатацию через суд.

В рамках уголовного производства на незавершенное строительство накладывался арест. Но несмотря на это на участке продолжали вести активные работы.

Владельцами ОК ЖСК "Зеленый замок" является Иван Влад, Йозеф Москович и Виктория Цилицинская из Александрии Кировоградской области. До этого Иван Влад и Йозеф Москович владели "Зеленым замком" вместе с сыном Оксаны Билозир Ярославом Недзельским и ее бывшей помощницей в Раде (в 2007-2008 годах) Марьяной Грабинской.

Влад и Москович вместе являются соучредителями еще трех кооперативов – "Прима Эстейт", "Премьер Кристал" и "Эксон Премьер Шулявская" (строит ЖК в сквере возле ст. М. "Шулявская").

В январе 2020 года недостроенный многоэтажный жилой дом на ул. Мирной, 2/1 был продан, и право собственности на этот объект получила лондонская компания "Симекс Ентерпрайзес" (Simex Enterprises), руководителем которой значится гражданин Коста-Рики.