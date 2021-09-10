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Евросоюз продлил действие санкционных списков против России еще на полгода

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Евросоюз продлил действие санкционных списков против России еще на полгода
Совет ЕС утвердил решение продолжить еще на полгода санкции в виде запрета на въезд и замораживание активов для физических и юридических лиц, введенные в марте 2014 году за дестабилизацию и подрыв территориальной целостности и суверенитета Украины.

Как сообщается на сайте Совета ЕС, после продления эти санкции будут действовать до 15 марта 2022 года.

"Существующие ограничительные меры предусматривают ограничения на поездки, замораживание активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов перечисленным лицам и организациям. Санкции будут по-прежнему будут применяться к 177 физическим и 48 юридическим лицам", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, в июле Совет ЕС также продлил секторальные санкции против российской экономики еще на шесть месяцев – до 31 января 2022 года.

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