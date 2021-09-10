Аграрии уже собрали 45 миллионов тонн зерна нового урожая, – Минагрополитики

Украинские аграрии с начала уборочной кампании по состоянию на 10 сентября собрали 45 миллионов зерновых и зернобобовых культур с площади 10,3 млн га при урожайности 43,8 ц/га.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

В том числе пшеницы намолочено 32,9 млн тонн, ячменя намолочено 10,1 млн тонн, гороха – 570 тыс. тонн.

"Лидером по намолоту зерна является Одесская область, которая намолотила более 4,1 млн тонн зерна, а по урожайности – Хмельницкая с показателем 60,3 ц/га", – отмечается в сообщении.

Кроме того, завершена уборка рапса на площади 1 млн га при урожайности 27,9 ц/га, намолочено более 2,8 млн тонн семян. Самая высокая урожайность этой культуры зафиксирована в Хмельницкой (35 ц/га) и Черкасской (34,2 ц/га) областях.

Кроме того, аграрии 15 областей проводят сбор гречки, которой с 33% площадей намолочено 27,9 тыс. тонн при урожайности 12,3 ц/га.

При этом сельхозтоваропроизводители 13 областей начали собирать подсолнечник – уже собран урожай с 344 тыс. га (по Украине 5%) при урожайности 20,8 ц/га.

Аграрии Запорожской, Киевской, Полтавской, Ровенской, Сумской и Харьковской областей начали сбор сои, которая убрана с 2% площадей.

Напомним, в 2020 году было собрано 83,8 млн тонн основных сельскохозяйственных культур с площади 24,1 млн га. В частности, зерновых и зернобобовых культур намолочено 65,4 млн тонн с площади 15,3 млн га.