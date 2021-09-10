ММК Ильича ведет пусконаладочные работы фильтров в рамках очередного экопроекта

Монтаж аспирационных установок на ММК им. Ильича, входящего в группу Метинвест, завершен. Ведутся комплексные пусконаладочные работы.

Метинвест продолжает работать в направлении экологической модернизации производственных мощностей на ММК им. Ильича, сообщают в пресс-службе компании.

В 2021 году на доменной печи №5 реализуют проект по строительству аспирационных установок. Результативность применяемой технологии уже подтверждена на предприятии.

На сегодня монтаж завершен, ведутся комплексные пусконаладочные работы. Инвестиции в этот экопроект составят более $20 млн.

Старший специалист по ремонту аспирационных установок и вентиляторов доменного цеха ММК им. Ильича Александр Синев отметил, что на данный момент по проекту выполнены основные строительно-монтажные работы, проведены испытания оборудования.

Ведущий инженер по охране окружающей среды ММК им. Ильича группы Метинвест Лидия Славинская подчеркнула, что благодаря этому проекту на предприятии на доменной печи №5 обеспечили остаточную запыленность в 2,5 раза ниже принятых в Украине нормативов.

В дальнейшим аналогичные современные системы будут построены еще на двух доменных печах меткомбината - №2 и №4.