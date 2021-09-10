Рост цен на газ может привести к повышению тарифов облгазов на доставку, – глава Оператора ГТС

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), до января должна установить новые тарифы для операторов газораспределительных систем (ГРС, облгазы), что в условиях рекордных рыночных цен на газ может привести к их резкому увеличению.

Об этом рассказал глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон, передает Интерфакс-Украина.

"В тарифе облгазов на сегодня предусмотрена цена (для закупки газа на производственно-технологические потери, – ред.) по 7,4 грн/куб. м, а цена на рынке уже 21 грн. До января регулятор должен установить новый тариф. Вопрос: какую цену на газ регулятор будет закладывать в тариф? Если 21 грн, то это будет очень значительный рост тарифов на распределение газа для населения. Думаю, политически это невозможно", – сказал Макогон.

С другой стороны, как пояснил глава "Оператора ГТС", если сохранить в тарифе ГРС на распределение цену газа на уровне 7 грн/куб. м, то облгазы не смогут купить и обеспечить себя необходимым объемом ресурса, и будут отбирать его из магистральных сетей, поэтому сейчас обсуждаются разные варианты разрешения этой проблемы.

По словам Макогона, на фоне резкого роста рыночных цен на природный газ "Нафтогаз Украины" мог был частично обеспечить облгазы ресурсом внутренней добычи для недопущения соответствующего роста тарифов на распределение.

В то же время он напомнил, что "Нафтогаз" большую часть своего ресурса по ценам ниже действующего рынка продает тепловикам, а также реализует его для нужд населения, "поэтому на всех внутреннего газа не хватит".

Как сообщалось, цена ближайшего (октябрьского) фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на бирже ICE Futures в четверг преодолела отметку в $700 за тысячу кубометров, а в пятницу несколько раз достигла нового локального максимума в 57,79 евро за кВт.ч, или $707 за тысячу кубометров.

Цены на газ в Европе продолжают обновлять исторические максимумы на фоне сокращения поставок "Газпромом" через Украину и Польшу.

В частности, "Газпром" на аукционе "Оператора газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) выкупил лишь незначительную часть из предложенных дополнительных твердых мощностей прокачки через Украину на сентябрь, хотя в предыдущие месяцы выкупал весь выставленный объем для прокачки в 15 млн кубометров в сутки. У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м – это 109 млн куб. м в сутки.