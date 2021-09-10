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Суд отдал под застройку высотками для СНБО участок зеленой зоны на столичном Сырце

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Суд отдал под застройку высотками для СНБО участок зеленой зоны на столичном Сырце
Окружной админсуд Киева признал противоправным и отменил распоряжение Киевской горгосадминистрации №809 от 8 мая 2019 года "О прекращении аппарату Совета национальной безопасности и обороны Украины права постоянного пользования земельным участком по ул. Щусева в Шевченковском районе г. Киев".

Соответствующее решение ОАСК, ликвидацию которого президент Владимир Зеленский инициировал еще в апреле, вынес 31 августа, пишут Наші гроші.

Согласно материалам дела, решением Киевсовета от 8 октября 2009 года Аппарату СНБО (тогда секретарем СНБО была Раиса Богатырева) было предоставлено в постоянное пользование для строительства, эксплуатации и обслуживания многоквартирных жилых домов с подземными паркингами и объектами социально-бытовой инфраструктуры по ул. Щусева земельный участок общей площадью 1,62 га. Этим же решением указанный участок переведен из территории зеленых насаждений общего пользования в территории многоэтажной жилой застройки.

Суд отдал под застройку высотками для СНБО участок зеленой зоны на столичном Сырце 01

В дальнейшем 8 мая 2019 года КГГА по результатам обследования земель приняла распоряжение, которым прекратила аппарату СНБО право постоянного пользования участком в связи с тем, что он не используется по целевому назначению.

Не соглашаясь с этим, аппарат СНБО обратился в суд, который рассматривал дело два года. В итоге суд решил отменить решение КГГА.

В свою очередь в пресс-службе КГГА заявили, что Департамент земельных ресурсов уже подготовил апелляцию на это решение суда.

В Департаменте отметили, что все годы, когда участок находился в использовании СНБО, он не использовалась по назначению, был заброшен и доведен до критического состояния.

В свою очередь, после прекращения права постоянного пользования участком аппарата СНБО КО "Киевзеленстрой" очистило территорию от мусора, привело в надлежащее состояние и осуществило ее благоустройство.

Суд отдал под застройку высотками для СНБО участок зеленой зоны на столичном Сырце 02

Суд отдал под застройку высотками для СНБО участок зеленой зоны на столичном Сырце 03

По данным открытых источников, в сентябре 2010 года Аппарату СНБО выдавались Градостроительные условия и ограничения для проектирования и строительство многоквартирных жилых домов с подземными паркингами и объектами социально-бытовой инфраструктуры на указанном участке.

Суд отдал под застройку высотками для СНБО участок зеленой зоны на столичном Сырце 04

Джерело:  Наші гроші
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