Нацбанк сократил покупку валюты на межбанке до $80 миллионов за неделю

Национальный банк за период с 6 по 10 сентября выкупил на межбанковском валютном рынке $79,1 млн, при этом регулятор не продавал валюту.

Как сообщает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

В том числе $20 млн было приобретено в ходе интервенций с выбором лучшего курса, а $59,1 млн – по единому курсу.

Всего с начала года Нацбанк выкупил в резервы $1,62 млрд, продал – $197 млн.

Тем временем официальный курс гривни укрепился с 26,9298 грн/$ в начале недели до 26,6782 грн/$ по итогам торгов в пятницу, 10 сентября.

Как сообщалось, неделей ранее, с 30 августа по 3 сентября, НБУ выкупил на межбанковском валютном рынке $159 млн, тогда как продал – $7 млн.

Перед этим Национальный банк за короткую неделю с 25 по 28 августа продал на межбанковском валютном рынке $20,5 млн.