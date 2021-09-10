Инфляция в августе оказалась ниже прогноза Нацбанка

По данным Госстата, в августе 2021 года потребительская инфляция в годовом измерении осталась на уровне предыдущего месяца – 10,2%, а в месячном измерении цены снизились на 0,2%.

Как сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ), фактическая потребительская инфляция оказалась ниже прогнозной траектории, опубликованной в инфляционном отчете Нацбанка за июль.

"Сохранение постоянных тарифов на электроэнергию для населения, укрепление обменного курса и большее предложение сезонных продуктов перевесили высокие темпы удорожания услуг топлива", – отмечается в сообщении.

При этом базовая инфляция в августе незначительно замедлилась (до 7,2% в годовом выражении с 7,3% в июле)

Нацбанк отмечает, что в августе продолжил ускорятся рост цен на обработанные продовольственные товары (до 12,7% г/г) и сырые продукты питания (до 9,8% г/г). Рост стоимости услуг также ускорился до 8,4% г/г.

Однако благодаря благоприятной ситуации на валютном рынке замедлился рост цен на ряд импортных продуктов питания, а также на непродовольственные товары (до 1,7% г/г), в частности, фармацевтической продукции и средствах бытовой химии.

Кроме того, продолжалось падение цен на одежду и обувь. Медицинские товары и автомобили подешевели в годовом измерении. В то же время под влиянием устойчивого потребительского спроса быстрее дорожали электроника и мебель.

При этом медленнее росли административно регулируемые цены (на 17,5%) из-за резкого замедления роста стоимости природного газа для населения вследствие исчерпания эффектов базы сравнения и действия годовых контрактов для населения.

В то же время рост цен на топливо постепенно замедляется (до 32,5%), но остается высоким, прежде всего из-за эффекта базы сравнения.

Нацбанк также подтверждает свой прогноз, что в течение ближайших месяцев инфляция будет оставаться в диапазоне 10-11%, в конце 2021 года замедлится ниже 10% и в 2022 году постепенно вернется к цели в 5%.

"Замедлению инфляции будут способствовать исчерпание эффектов низкой базы сравнения прошлого года, коррекция мировых цен на сырьевые товары и поступление нового большого урожая сельскохозяйственных культур. Сдерживающее влияние на ценовую динамику также будет оказывать ужесточение монетарной политики Национального банка", – отмечается в комментарии НБУ.

Как сообщалсь, по данным Госстата потребительские цены в августе 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем снизились на 0,2% после роста в предыдущие месяцы. В то же время в годовом измерении, по сравнению с августом 2020 года, инфляция сохраняется на уровне 10,2%, как и месяцем ранее.