Киев готовит выпуск муниципальных облигаций на 1,1 миллиарда

Власти Киева планируют разместить облигации на сумму до 1,1 млрд грн, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило предстоящему выпуску ожидаемый долгосрочный рейтинг "B(EXP)".

Как отмечается в пресс-релизе агентства, присвоение финального рейтинга будет зависеть от получения окончательной документации, передает Интерфакс-Украина.

По данным Fitch, Киев планирует осуществить выпуск внутренних облигаций объемом до 1,1 млрд грн тремя частями: один транш на 300 млн грн и два транша по 400 млн грн "с единовременным погашением по наступлении окончательных сроков погашения данных траншей в период между 2024 и 2026 годами".

Предполагается, что поступления от облигаций пойдут на финансирование инвестиций в инфраструктуру.

"Рейтинг облигаций Киева находится на одном уровне с его долгосрочным рейтингом дефолта эмитента (РДЭ), поскольку облигации будут представлять собой приоритетные необеспеченные обязательства города, и будут являться равными по очередности исполнения с его другими приоритетными необеспеченными обязательствами", – пояснило агентство.