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СНБО по поручению Зеленского рассмотрит вопрос "банкопада" во времена Гонтаревой, – Данилов

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СНБО по поручению Зеленского рассмотрит вопрос "банкопада" во времена Гонтаревой, – Данилов
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины рассмотрит вопрос "банкопада" и ответственных за него лиц.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил на конференции YES Brainstorming, передает Интерфакс-Украина.

"Следующий кейс, который будет рассматриваться в Совете национальной безопасности и обороны по поручению президента Украины – это как произошло так, что денег нет, олигархи дополнительные появились после, скажем так, банкопадов в нашей стране. Это вещи, которые должны быть абсолютно публичными", – сказал Данилов.

Что касается олигарха Игоря Коломойского, секретарь СНБО отметил, что "если бы не были сообщники в Национальном банке Украины, то он бы никаким образом и не мог бы ничего делать".

"Это институция, которая должна была контролировать все эти вещи, но они и сегодня все работают по своим должностям, они уважаемы. Они (НБУ, – ред.) должны совместно (с СНБО, – ред.) идти к тем процессам, которые мы сегодня предъявляем Игорю Валерьевичу Коломойскому", – сказал секретарь СНБО.

Напомним, так называемым "банкопадом" называют вывод банков с рынка во время банковской реформы под руководством Валерии Гонтаревой. За время, когда она возглавляла НБУ в 2014-2017 годах были изменены требования к устойчивости банков, из-за чего более 80 из них были выведены с рынка.

Джерело:  Интерфакс-Украина
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Топ коментарі

  • Scorpman Y
    "За время, когда она возглавляла НБУ в 2014-2017 годах были изменены требования к устойчивости банков, из-за чего более 80 из них были выведены с рынка."

    т.е. для стабилизации банковской системы, в сооответствии с международными нормами, ПОВЫСИЛИ требования устойчивости и гарантий, закрыли черные двери для махинаций..

    В итоге банки-мошенники закрылись и перестали дурить население и красть у них деньги..
    И это очень не нравится зеленскому и его хозяину - коломойше
  • Scorpman Y
    а снбо займется кражей коломойским 5.5 млрд.долл из Приватбанка, которые те выводил через офшорные счета зеленского и квартала95 ?
    Это и есть причина "банкопада".. ведь не один коломойша так грабил банковскую систему.
  • Алла Новосад 5b57f84f
    За минулої влади були подані позови проти каломойші в міжнародні суди, а сам він переховувався в ізраїлі.
    При Зєлі повернувся в Україну і спокійно грабує українців та малоросів.
    Не бачити і не розуміти цієї різниці можуть тільки боти подоляка.
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