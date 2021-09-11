Запорожская АЭС отключила энергоблок №5 спустя сутки после подключения

Энергоблок №5 Запорожской АЭС 11 сентября в 11:08 был отключен от энергосистемы для замены трансформатора тока.

Как сообщается на сайте станции, работы продлятся до 23:00 воскресенья, 12 сентября.

"В настоящее время в работе находятся 3 энергоблока Запорожской АЭС. На энергоблоке №2 идут 11 сутки планового среднего ремонта, а на энергоблоке №4 идет 21 день планового среднего ремонта. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет", – отмечается в сообщении.

На предприятии уточнили, что радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне составляет 8-12 микрорентген в час, что соответствует естественному радиационному фону.

Как сообщалось, энергоблок №5 Запорожской АЭС только накануне был подключен к энергосистеме после проведения планового среднего ремонта.



