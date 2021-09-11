Рост денежной массы замедлился до 13,6%, – Нацбанк

Денежный агрегат М3 (денежная масса) в августе 2021 года уменьшился на 1,1%, а с начала года увеличился на 2,9% – до 1,9 триллиона грн.

Об этом свидетельствуют предварительные данные денежно-кредитной статистики Национального банка Украины (НБУ), передает Finbalance.

Согласно данным Национального банка, на конец августа денежная масса в годовом измерении (по сравнению с показателем на конец августа 2020 года) выросла на 13,6% (на конец июля этот показатель составлял 15,6%, на конец июня – 18,9%, на конец мая – 19,9%).

Согласно июльскому прогнозу, Нацбанк ожидает роста денежной массы в 2021 году на 13,8% (апрельский прогноз – 16,7%), в 2022 году – на 10,9%, в 2023 году – на 11,5%.

Как сообщалось, в 2020 году денежная масса выросла на 28,6%. НБУ отмечал, что это были самые высокие темпы ее роста за последние 12 лет



