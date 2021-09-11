Украина требует гарантий введения санкций в случае злоупотребления "Северным потоком-2", – глава Офиса Зеленского

Украина настаивает на закреплении "на бумаге" международных гарантий в случае злоупотреблений России после запуска газопровода "Северный поток-2".

Об этом глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил на конференции YES Brainstorming, передает Интерфакс-Украина.

"И во время встречи с федеральным канцлером Меркель, и во время визита президента Зеленского в Вашингтон мы действительно услышали, особенно от американской стороны, о конкретных шагах, которые будут предприняты в случае того, что наступит "час Ч". Но мы все же ждем, что это ляжет на бумагу", – сказал Ермак.

Глава Офиса президента отметил, что Украина уже сотрудничает с европейскими и американскими партнерами с целью получения международного правового механизма гарантий и шагов по обеспечению национальной безопасности Украины в случае эксплуатации "Северного потока-2".

"Действительно хочу сказать, что механизм санкций, который работал – он работал", – сказал Ермак.

Он добавил, что вопрос "Северного потока-2" и транзита российского газа через украинскую территорию должен быть вынесен на рассмотрение Нормандского формата, поскольку относится к сфере безопасности Украины.

"Мы рассматриваем вопрос "Северного потока" исключительно как вопрос общей безопасности Украины… И потому мы уже несколько раз, я говорю об этом с коллегами во время видеоконференций Нормандского формата, мы считаем абсолютно логичным добавить к важным вопросам прекращения огня, общего урегулирования конфликта, к Нормандскому формату - рассмотрение и этих вопросов", – сказал глава Офиса президента.

Напомним, ранее США и Германия договорились об условиях завершения строительства российского газопровода "Северный поток-2". В обмен на отказ США от введения санкций против этого проекта Германия предложила ряд обещаний, призванных уменьшить его риски для Украины.

Среди прочего, ФРГ обещает способствовать продлению договора на транзит российского газа через Украину еще на 10 лет. Однако в Кремле уже заявили, что это возможно только в случае неких уступок от Украины, а "Газпром" допускает такую возможность при условии увеличения закупок российского газа в ЕС.