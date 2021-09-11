Банки привлекли максимальные 3 миллиарда долгосрочного рефинансирования на последнем тендере НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) по итогам проведенного 10 сентября тендера удовлетворил заявки 7 банков на получение рефинансирования сроком до трех лет на максимально возможную общую сумму 3 млрд грн под 9,91% годовых.

Об этом свидетельствуют данные НБУ об итогах проведения тендера по рефинансированию банков, передает БизнесЦензор.

В то же время НБУ отмечает, что тендер по краткосрочному рефинансированию на срок до 84 дней признан несостоявшимся.

Согласно статистике Нацбанка, в целом с 30 апреля 2020 года он провел 63 аукциона по 90-дневному рефинансированию на общую сумму около 74,07 млрд грн.

Кроме того, с 8 мая 2020 года НБУ провел 14 тендеров по рефинансированию на срок от года до пяти лет на общую сумму около 82,06 млрд грн и три аукциона на срок от года до трех лет на сумму 9,78 млрд грн.

Как сообщалось, 9 сентября правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку с 8% до 8,5% годовых с целью сдерживания инфляции, которая превысила отметку 10% в годовом выражении.

Нацбанк также подтвердил планы по сворачиванию антикризисных мер, в том числе долгосрочного рефинансирования, с 1 октября.