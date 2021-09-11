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СНБО обнаружила в Украине нескольких аграрных олигархов, – Данилов

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СНБО обнаружила в Украине нескольких аграрных олигархов, – Данилов
В аграрной сфере в Украине уже присутствуют как минимум 2-3 олигарха.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил на конференции YES Brainstorming, передает Интерфакс-Украина.

"Мы имеем уже как минимум 2-3 олигарха в аграрной сфере, которые построили свою систему благодаря тому, что наше законодательство – в декабре, скажем так, наши депутаты сказали: нет, вы не можете распоряжаться своей собственностью, вы должны быть такими будто бы собственниками с запретом распоряжения своей собственностью", – заявил Данилов.

Он добавил, что "современные олигархи в Украине предпринимают шаги для того, чтобы их перестали называть олигархами".

"Это можно сделать очень быстро. Для начала перестать влиять на политику через деньги. Это фундаментально важная вещь. Во-вторых, нужно прекратить коррумпировать наших чиновников. Третье: нужно перестать заниматься монополизмом", – сказал Данилов.

Как сообщалось, 1 июля Верховная Рада приняла за основу проект закона "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политическую вес в общественной жизни (олигархов)", внесенный на рассмотрение парламента президентом Владимиром Зеленским.

Законопроектом предлагается установить четыре признака для отнесения лиц к категории олигархов:

  • участие в политической жизни;
  • значительное влияние на средства массовой информации;
  • владение субъектом хозяйствования, который является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение;
  • стоимость активов лица (и лиц, бенефициаром которых оно является) превышает один миллион прожиточных минимумов (около $83 млн по текущему курсу).
Джерело:  Интерфакс-Украина
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