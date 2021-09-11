СНБО обнаружила в Украине нескольких аграрных олигархов, – Данилов
Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил на конференции YES Brainstorming, передает Интерфакс-Украина.
"Мы имеем уже как минимум 2-3 олигарха в аграрной сфере, которые построили свою систему благодаря тому, что наше законодательство – в декабре, скажем так, наши депутаты сказали: нет, вы не можете распоряжаться своей собственностью, вы должны быть такими будто бы собственниками с запретом распоряжения своей собственностью", – заявил Данилов.
Он добавил, что "современные олигархи в Украине предпринимают шаги для того, чтобы их перестали называть олигархами".
"Это можно сделать очень быстро. Для начала перестать влиять на политику через деньги. Это фундаментально важная вещь. Во-вторых, нужно прекратить коррумпировать наших чиновников. Третье: нужно перестать заниматься монополизмом", – сказал Данилов.
Как сообщалось, 1 июля Верховная Рада приняла за основу проект закона "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политическую вес в общественной жизни (олигархов)", внесенный на рассмотрение парламента президентом Владимиром Зеленским.
Законопроектом предлагается установить четыре признака для отнесения лиц к категории олигархов:
- участие в политической жизни;
- значительное влияние на средства массовой информации;
- владение субъектом хозяйствования, который является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение;
- стоимость активов лица (и лиц, бенефициаром которых оно является) превышает один миллион прожиточных минимумов (около $83 млн по текущему курсу).