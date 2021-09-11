Миссия МВФ может возобновить работу в Украине с 21 сентября

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) по вопросам первого пересмотра программы stand-by может начать работу в Украине 21-23 сентября.

Об этом представитель Украины в МВФ Владислав Рашкован сообщил на конференции YES Brainstorming, передает Интерфакс-Украина.

"Миссия может начать работу через 10-12 дней", – сказал Рашкован.

Он уточнил, что, скорее всего, эта миссия снова будет "виртуальной", то есть работа будет осуществляться в удаленном режиме. В то же время, по его словам, сохраняется шанс, что глава миссии Иванна Владкова-Голлар прибудет в Киев, однако это зависит от развития эпидемиологический ситуации в Украине с Covid.

Как сообщалось, в середине сентября Украина ожидает поступления второго транша макрофинансовой помощи ЕС в размере 600 млн евро, однако для этого необходимо продемонстрировать прогресс в переговорах с МВФ. Решение должно быть принято до 14 сентября, поскольку Еврокомиссия не может продлить программу. Первый транш чрезвычайной макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро Украина получила в конце 2020 года.

Напомним, 13 февраля миссия МВФ в Украине по вопросам первого пересмотра программы для Украины в формате stand-by завершилась безрезультатно.

МВФ 9 июня 2020 года утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на около $5 млрд с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.

После выделения первого транша было намечено четыре пересмотра программы: по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года - с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря этого года и 15 мая и 15 октября – следующего. Размеры второго и третьего транша – по $700 млн, третьего – $560 млн и заключительного четвертого – $980 млн. Предполагалось, что виртуальная миссия по первому пересмотру программы будет работать 13-23 июля, однако этот план был нарушен из-за коронавируса.