Беларусь воздержится от контактов с Западом до снятия санкций, – Лукашенко

Беларусь воздержится от контактов с Западом, пока не будут сняты санкции.

Об этом заявил захвативший власть в Беларуси президент Александр Лукашенко, передает БелТА.

Говоря, в частности, о миграционном кризисе на европейской границе, Лукашенко отметил, что в этом вопросе "мяч на стороне западных партнеров".

"Хотите жить безопасно - приезжайте. Определим место, будем встречаться, обсуждать эти вопросы. Но пока не будут сняты эти безмозглые санкции и унижение наших патриотичных людей, с ними разговаривать никто не будет, на колени мы не станем", - заявил Лукашенко.

Он обратил внимание, что западные санкции оказались бездейственными, поэтому в Беларуси не переживают о новых возможных ограничениях.

"Хотите помощи - ведите себя достойно. Не надо нас считать какими-то второстепенными людьми. У нас есть все для того, чтобы защитить нашу страну от любых посягательств", - добавил Лукашенко.

Ранее премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявлял, что Беларусь будет уходить от западных товаров и технологий в случае расширения санкций, готова переключиться на азиатские и российские технологии.

Как сообщалось, Украина с 26 мая прекратила прямое авиасообщение с Республикой Беларусь и запретила самолетам украинских авиакомпаний полеты через воздушное пространство этой страны, а с 29 мая ввела аналогичный запрет на полеты для белорусских перевозчиков над территорией Украины.

Кроме того, ряд стран ЕС ввели ограничения для своих авиакомпаний на полеты в воздушном пространстве Беларуси, а также запретили белорусской авиакомпании "Белавиа" использовать воздушное пространство своих стран.

Эти меры были приняты после того, как самолет авиакомпании Ryanair 23 мая был экстренно посажен в Минске. Этим самолетом из Афин в Вильнюс летел бывший главный редактор интернет-ресурса NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета он был задержан.

Чтобы развернуть гражданский самолет, Беларусью были использованы военный истребитель МиГ-29. Официальные белорусские СМИ сообщали, что распоряжение посадить самолет дал лично захвативший власть в стране президент Александр Лукашенко.