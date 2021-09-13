На границе Украины с Польшей откроют новые пункты пропуска, – посол
Об этом в эфире телеканала телеканала "Дом" сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица, передает Укринформ.
"У нас есть планы, у нас работает межведомственная комиссия, которая занимается разработкой планов по открытию пунктов пропуска. У нас есть наработки, есть места, где мы бы хотели открыть эти переходы", - сказал Дещица.
В частности, по словам посла, новые пограничные пункты планируется открыть во Львовской области (на участке границы в районе польского города Перемышля) и в Волынской области.
Также рассматривается и открытие новых пунктов пропуска на Закарпатье - на границе с Польшей и со Словакией.
"Может быть, даже в Закарпатской области, хотя там этот пункт пропуска, скорее всего, пока пешеходный", - уточнил Дещица.
Однако, по его словам, этот вопрос осложняется тем, что рядом с границей расположены национальные парки. В частности, в Закарпатской области пограничная зона расположена на территории национального парка "Ужанский", в Словакии - "Полонины", в Польше - "Бещадский".
"Словакия, Украина и Польша. Но там еще труднее вести переговоры, так как этот пункт пропуска расположен в заповедной зоне. Поэтому нужно еще разрешение национального парка", - отметил Дещица.