На границе Украины с Польшей откроют новые пункты пропуска, – посол

На украинско-польской границе во Львовской и Волынской областях, а также на Закарпатье - на границе с Польшей и Словакией - планируют открыть 3-4 новых пункта пропуска.

Об этом в эфире телеканала телеканала "Дом" сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица, передает Укринформ.

"У нас есть планы, у нас работает межведомственная комиссия, которая занимается разработкой планов по открытию пунктов пропуска. У нас есть наработки, есть места, где мы бы хотели открыть эти переходы", - сказал Дещица.

В частности, по словам посла, новые пограничные пункты планируется открыть во Львовской области (на участке границы в районе польского города Перемышля) и в Волынской области.

Также рассматривается и открытие новых пунктов пропуска на Закарпатье - на границе с Польшей и со Словакией.

"Может быть, даже в Закарпатской области, хотя там этот пункт пропуска, скорее всего, пока пешеходный", - уточнил Дещица.

Однако, по его словам, этот вопрос осложняется тем, что рядом с границей расположены национальные парки. В частности, в Закарпатской области пограничная зона расположена на территории национального парка "Ужанский", в Словакии - "Полонины", в Польше - "Бещадский".

"Словакия, Украина и Польша. Но там еще труднее вести переговоры, так как этот пункт пропуска расположен в заповедной зоне. Поэтому нужно еще разрешение национального парка", - отметил Дещица.