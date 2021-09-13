"Белые" хакеры пока не нашли уязвимостей в системе "Дія", – глава Минцифры
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Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что "белым" хакерам пока не удалось выявить уязвимости в системе "Дія".
Об этом глава Минцифры сообщил в эфире телеканала "Интер", передает Интерфакс-Украина.
"Конкурс и сейчас проходит, он теперь постоянный. Деньги пока не выплачивали", – сказал он.
По словам Федорова, "белым" хакерам пока не удалось выявить уязвимости в системе "Дія".
Ранее сообщалось, что Министерство цифровой трансформации запустило второй багбаунти приложения "Дія" с призовым фондом 1 млн грн.
Джерело: Интерфакс-Украина