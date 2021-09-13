"Укрпошта" планирует компьютеризировать еще 1 250 сел до конца февраля 2022 года

АО "Укрпошта" планирует до февраля 2022 года компьютеризировать еще 1250 сел с населением до 1200 человек.

Об этом сообщил гендиректор компании Игорь Смелянский, передает Интерфакс-Украина.

"Мы в этом году запустим еще 800 машин и в следующем еще около 900. То есть условно говоря, до конца июня следующего года вся страна будет покрыта передвижными отделениями. Более того, мы компьютеризируем, я бы сказал, наверное, до февраля 2022 года еще 1250 сел", – сказал он в интервью агентству.

Смелянский также сообщил, что компания все еще находится в начале процесса создания инфраструктуры, на которой можно будет запустить электронную коммерцию. Для завершения этого процесса нужно обновить IT-систему; закупить девайсы, исходя из требований новой системы, и купить банк, который даст возможность полноценно обслуживать эту инфраструктуру.

"В процессе запуска проекта (передвижных отделений, – ред.) мы оценили, что в больших селах работа передвижных отделений не оптимальна, их можно компьютеризировать. Раньше компьютеризировали все села с населением более 2 тыс. человек, сейчас мы пересмотрели этот параметр и опустили планку до 1 200 человек. В меньших селах будет передвижное отделение", – отметил глава "Укрпошты".

Он также отметил, что когда в стране есть цифровая инфраструктура, на ней можно запускать практически любую услугу: например, перепись населения можно запустить в течение месяца.