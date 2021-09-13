Европа зимой может столкнуться с дефицитом газа из-за действий России, – советник Госдепа

Энергетической безопасности Европы угрожает нехватка газа зимой, так как Россия недопоставила достаточно горючего на европейский рынок, чем также вызвала повышение цен.

Об этом заявил в интервью Financial Times старший советник по вопросам энергетической безопасности при Госдепартаменте США Амос Хохштейн, передает Укринформ.

"Если в январе-феврале наступит настоящая холодная зима, у вас могут закончиться запасы. И это меня беспокоит", – отметил чиновник.

Он констатировал, что Европа начинает новый холодный сезон не только с низкими запасами газа, но также с угрозой сокращения поставок.

В связи с этим Хохштейн подчеркнул, что США обеспокоены зависимостью Европы от энергоснабжения из России.

"Речь идет не только о геополитических играх. На карту поставлены жизни людей", – добавил он.

Как сообщалось, цена ближайшего (октябрьского) фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на бирже ICE Futures в четверг преодолела отметку в $700 за тысячу кубометров, а в пятницу несколько раз достигла нового локального максимума в 57,79 евро за кВт.ч, или $707 за тысячу кубометров.

По словам главы "Нафтогаза" Юрия Витренко, рекордное повышение спотовых цен на газ в Европе связано с ограничением поставок со стороны российского "Газпрома".

В частности, "Газпром" на аукционе "Оператора газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) выкупил лишь незначительную часть из предложенных дополнительных твердых мощностей прокачки через Украину на сентябрь, хотя в предыдущие месяцы выкупал весь выставленный объем для прокачки в 15 млн кубометров в сутки. У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м – это 109 млн куб. м в сутки.

Напомним, в августе государственный секретарь США Энтони Блинкен назначил Амоса Хохштейна старшим советником по энергетической безопасности, в компетенции которого также входит работа по "Северному потоку-2".