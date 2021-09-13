Всемирный банк назвал условия выделения Украине второго транша кредита на $350 миллионов

Перспективы получения Украиной второго транша "Займа на политику развития в сфере экономического восстановления" в размере $350 млн зависят от поддержания адекватных макроэкономических показателей государства и принятия парламентом законодательства для дальнейшей реализации земельной реформы.

Об этом заявила вице-президент Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии Анна Бьерде, передает Интерфакс-Украина.

"Перспективы второго транша "Займа на политику развития в сфере экономического восстановления" зависят от поддержания адекватной макроэкономической базы. Они также зависят от принятия того необходимого законодательства, которое установит надлежащую институциональную базу для функционирования недавно открытого рынка земли, особенно от закона, который запускает Фонд частичного гарантирования кредитов для помощи малым и средним фермерам получить доступ к финансированию", – сообщила она в интервью агентству.

Вице-президент Всемирного банка назвала знаковым решение Украины открыть рынок земли, но добавила, что полноценная его реализация потребует еще много усилий. В частности, следует упростить доступ к кредитам для мелких фермеров.

"Успешная реализация земельной реформы – важный шанс дать толчок к экономическому росту Украины в будущем", – подытожила Анна Бьерде.

Напомним, Совет исполнительных директоров ВБ в конце июня 2020 года одобрил выделение Украине $350 млн в рамках первого из двух запланированных займов на политику развития.