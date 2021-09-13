Дарницкий мост в Киеве достроит "Автострада" за 1,15 миллиарда

Дорожно-строительная компания "СП "Автострада" стала победителем тендера на достройку Дарницкого моста в Киеве.

Согласно условиям тендера, опубликованным в системе электронных торгов ProZorro, компания должна до 31 декабря 2022 года достроить железнодорожный участок автомобильного моста "Киев-Московский-Дарница" и заезды на него, передает Интерфакс-Украина.

Также в условия включена гарантия качества асфальтобетонного покрытия сроком на 10 лет.

В торгах также участвовали ООО "Автомагистраль-Юг", "Киевметробуд" и "Ростдорстрой", но допущены до аукциона были только "Автострада" и "Автомагистраль-Юг" с финальным предложением в 1,152 млрд грн и 1,155 млрд грн соответственно.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, владельцем "Автострада трейд групп" с уставным капиталом 130 млн грн является ООО "МС Капитал", конечным бенефициаром – Максим Шкиль.

Группа компаний "Автострада" представлена в 11 областях страны. Производственные мощности составляют: 16 заводов, 30 производственных баз и 1,5-тысячный парк специализированной техники. В компаниях группы работает 3,5 тыс. специалистов. За 2020 год "Автострада" отремонтировала 300 км автодорог и 25 мостов.

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Ранее сообщалось, что 27 мая был объявлен тендер на строительство столичного Дарницкого моста. В данном проекте, в частности, речь идет о достройке автомобильных съездов на левом берегу Днепра. На правом берегу автодорожная развязка выходит на Надднепрянское шоссе – там готовность составляет 100%. На левом берегу мост ведет к развязке на Днепровской набережной, а также включает дорогу вдоль ж/д путей через Харьковский путепровод в направлении станции "Дарница" на левом берегу. На съезде на Днепровскую набережную выполнены все необходимые подготовительные работы: возведены 16 опор из 21, смонтирована треть всех металлоконструкций пролетных строений.

Тендер на строительство подходов к Дарницкому мосту объявило АО "Укрзализныця". Стартовая стоимость аукциона – 1,2 млрд грн.