Экспорт зерновых нового урожая достиг 10,5 миллиона тонн, – Минагрополитики

Украина с начала 2021/2022 маркетингового года (МГ, июль-июнь) и по состоянию на 13 сентября экспортировала 10,48 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 1 млн тонн больше, чем годом ранее.