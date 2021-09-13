Вице-президент Всемирного банка предупредила о последствиях снижения тарифа на электроэнергию для населения

Решение Кабинета министров снизить тариф на электроэнергию для домохозяйств, потребляющих менее 250 кВт-часов в месяц, может поставить под угрозу финансовое оздоровление энергосектора.

Такое мнение высказала вице-президент Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии Анна Бьерде, передает Интерфакс-Украина.

"Мы поприветствовали предыдущее решение правительства отменить льготные цены на потребление до 100 кВт-часов в месяц. Недавнее решение отменить реформу и снизить тарифы на электроэнергию для домохозяйств, потребляющих менее 250 кВт-часов в месяц, может поставить под угрозу финансовое оздоровление сектора, которое еще больше ослабляется из-за пандемии COVID-19", – сказала она в интервью агентству.

Бьерде подчеркнула важность реализации направления большего возмещения расходов в энергосекторе, учитывая текущий финансовый дефицит отрасли, частично спровоцированный высокими ставками "зеленого" тарифа для возобновляемой энергетики.

"Исходя из анализа Всемирного банка, тариф на электроэнергию для населения нужно постепенно повышать до уровня, который отображает ее стоимость", – сказала вице-президент банка.

Она также указала, что цена на электроэнергию для жилищного сектора традиционно субсидируется за счет цен для коммерческих и промышленных потребителей.

"А последнее решение по тарифам может повлечь увеличение перекрестных субсидий, что потенциально негативно повлияет на международную конкурентоспособность энергозатратных отраслей Украины", – указала вице-президент Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии.

Как сообщалось, ранее Кабмин обнародовал решение, согласно которому население с 1 октября будет платить 1,44 грн за кВт-ч электроэнергии при потреблении до 250 кВт-ч (включительно) в месяц. Тариф для абонентов, потребляющих свыше 250 кВт-ч в месяц останется на прежнем уровне – 1,68 грн/кВт-ч с НДС за весь объем потребления.

Одновременно с 1 октября должна быть внедрена финансовая модель спецобязательств по обеспечению населения электроэнергией (ПСО), что должно сбалансировать решение о снижении тарифа.