Власти Литвы ввели ограничения для граждан без ковидного паспорта

Власти Литвы с 13 сентября ввели ряд ограничений для тех граждан, у которых нет ковидного паспорта – так называемого "паспорта возможностей".

Людей с "паспортом возможностей" никакие ограничения не коснутся, однако их по-прежнему просят соблюдать меры предосторожности, например, дезинфицировать руки, соблюдать дистанцию, носить маски, пишет Delfi.

Люди без этого документа не смогут попасть в магазины с товарами не первой необходимости, в торговые центры, на рынки (если их площадь превышает 1500 кв. м), они не смогут пользоваться услугами салонов красоты, ходить в спортклубы, на мероприятия с участием больше 500 человек.

В то же время в транспорте "паспорт возможностей" не нужен. Однако все должны быть в масках и соблюдать дистанцию. На междугородных маршрутах и заказных рейсах должны быть заняты только сидячие места.

Документ могут получить все привитые, переболевшие или сдающие негативные тесты граждане.