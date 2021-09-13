Минэкономики пересмотрит алгоритм расчета минимальных цен на алкоголь
Об этом сообщил заместитель министра экономики Сергей Теленик, передает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что кроме детенизации рынка, меры Минэкономики также направлены на развитие реального сектора экономики. В частности, в министерстве создали рабочую группу по развитию реального сектора экономики, одним из заданий которого является коммуникация с производителями и ассоциациями для наработки предложений относительно развития отечественного производства.
"Из-за подорожания сырья и материалов, используемых в отрасли, легальные производители алкогольных напитков без актуализации минимальных розничный цен не могут поднять стоимость своего продукта к экономически обоснованному. Ведь они не выдерживают конкуренции с нелегальными производителями, которые из-за использования сырья с нелегального рынка формируют предложение товара по минимально допустимой цене", – сообщают в Минэкономики.
По словам Теленика, инструмент минимальных розничных цен, вместе с показателями стоимости и качества, обеспечивает конкуренцию на рынке алкогольных напитков.
"Это уменьшает сегмент теневого рынка, вытесняя его из легальной продажи по ценовому фактору", – подчеркнул он.
При этом замминистра отметил, что Минэкономики совместно с "Институтом экономики и прогнозирования НАН Украины" прорабатывают алгоритм проведения расчетов минимальных розничных цен и изучают возможности его усовершенствования.
"Учитываем влияние всех ключевых индикаторов, в частности удельный вес объемов производителя на рынке и сравниваем предоставленную информацию с рыночными ценами во избежание манипуляции с данными", – уточнил Теленик.
Он также сообщил, что в Министерстве состоялось совещание с представителями бизнеса, где обсудили пути совершенствования методики расчета минимальных розничных цен. Были получены предложения относительно аспектов рынка, которые нужно учитывать для повышения прозрачности процедуры расчета минимальных цен.