Фонд гарантирования начал ликвидацию банка "Земельный капитал"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал ликвидацию банка "Земельный капитал", которая продлится c 10 сентября 2021 года до 9 сентября 2024 года.

Как сообщает пресс-служба Фонда, ликвидатором банка сроком на три года назначен Сергей Михно.

Требования кредиторов банка будут приниматься на протяжении 30 дней после публикации в газете "Голос Украины" объявления о начале ликвидации финучреждения.

Как сообщалось, Национальный банка Украины (НБУ) 9 сентября принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка "Земельный капитал".

11 августа Нацбанк отнес АО "КБ "Земельный Капитал" к категории неплатежеспособных в связи с невыполнением в установленный срок своих обязательств перед вкладчиками и другими кредиторами из-за недостаточности средств.

Банк с 1 июля был отнесен к категории проблемных в связи с нарушением им нормативов ликвидности, однако его собственник не предоставил финансовой поддержки банку.

По оценке НБУ, депозиты 70% физлиц - вкладчиков банка не превышают гарантированную сумму и будут возмещены в полном объеме. В целом возможная сумма выплат гарантированной суммы вкладчикам по состоянию на 1 июля составляла 435,8 млн грн (92% от общей суммы вкладов физлиц).

Согласно данным НБУ на 1 января 2021 года, бывший министр угольной промышленности Виктор Тополов контролирует 94,43% акций банка, который он приобрел в 2016 году.