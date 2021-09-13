На Ривненщине признаны непригодными 25% счетчиков газа

По состоянию на 1 сентября 2021 года "Ривнегаз" передал на государственную поверку 22 771 газовый счетчик. 25% из них признаны непригодными для дальнейшей эксплуатации.

Как сообщает пресс-служба "Ривнегаза", забракованные приборы будут заменены компанией за счет тарифа на распределение газа.

Отмечается, что ежегодно в Ривненской области около 30,5 тыс. узлов учета газа проходят плановую поверку. Во время очередного процесса поверки оказалось, что пригодными для использования являются 5 638 приборов. Из них 4 579 узлов учета не подлежат дальнейшей эксплуатации и ремонту.

В пресс-службе уточнили, что их замену выполнят специалисты АО "Ривнегаз" за счет тарифа на распределение газа.

Компания подчеркнула, что количество бытовых газовых счетчиков, которые оператор ГРМ может заменить за счет тарифа, ежегодно определяет Нацкомиссия, совершающая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

"Согласно плану развития АО "Ривнегаз" на 2021 год предусмотрено более 8,3 млн грн с НДС инвестиций для замены 3,7 тыс. непригодных счетчиков газа и почти 7,5 млн грн с НДС для формирования обменного фонда бытовых узлов учета", – уточнил технический директор компании Александр Климчук.

АО "Ривнегаз" подчеркивает, что поверка, ремонт и замена газовых счетчиков совершается за счет платы за распределение газа, поэтому призывает потребителей вовремя вносить оплату.

Напомним, Региональная Газовая Компания – сервисная компания, которая разрабатывает инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, ориентированные на повышение качества клиентского обслуживания, модернизации отрасли и внедрения европейских стандартов работы операторов ГРМ. Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний, в которых занято 38 тыс. специалистов. Они обслуживают 250 тыс. км газопроводов и более 8 млн потребителей газа.