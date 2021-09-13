В финал конкурса на нового главу Налоговой вышли три действующих ее руководителя

Комиссия по вопросам высшего корпуса госслужбы определила трех кандидатов на пост главы Государственной налоговой службы, которым поставили больше всего баллов в ходе конкурса.

Согласно протоколу заседания Комиссии, финалистами отбора стали нынешний временный руководитель Налоговой службы Евгений Олейников и его заместители Наталья Рубан и Наталья Калениченко, передает НВ Бизнес.

В целом к участию в конкурсе было допущено семь человек. В ходе заседание 2 сентября комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы провела собеседования с шестью кандидатами и составила общий рейтинг.

В итоге наибольшее количество баллов набрали:

первый заместитель председателя Государственной налоговой службы Наталья Рубан (11,43);

и.о. председателя ГНС Евгений Олейников (11,23);

заместитель председателя Налоговой службы по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Наталья Калениченко (10,33);

народный депутат от "Слуги народа" Марьян Заблоцкий (10,20).

В итоге Комиссия внесла на рассмотрение Кабмина три кандидатуры – Рубан, Олейникова и Калениченко.

Как сообщалось, Кабинет министров объявил конкурс на должность главы Государственной налоговой службы 11 августа.

Должность руководителя ведомства оставалась вакантной после того, как Верховная Рада 20 мая назначила главу Государственной налоговой службы Алексея Любченко на должность первого вице-премьер-министра - министра экономики. Он занимал должность главы Государственной налоговой службы с апреля 2020 года, в апреле 2021 года был переназначен на новый пятилетний срок.

Сейчас ГНСУ в должности временного и.о. главы возглавляет Евгений Олейников.